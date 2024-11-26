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Cumhurbaşkanlığı Yeni Genelge ile Denetim Faaliyetlerini Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı, kamu hizmetlerinde etkinlik ve vatandaş memnuniyetini artırmak için yeni genelge yayımladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:42
Cumhurbaşkanlığı Yeni Genelge ile Denetim Faaliyetlerini Güçlendiriyor

Denetim Faaliyetlerine Yeni Düzenleme

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik önemli bir genelge yayımladı. "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" başlıklı genelgenin amacı, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak ve denetimlerin etkinliğini yükseltmek olarak belirlendi.

Öncelikli Hedef: Vatandaş Memnuniyeti

Genelge doğrultusunda, eğitim, sağlık, gıda ve ticaret gibi alanlardaki kamu hizmetlerinin, vatandaş memnuniyetini öncelikli hedef olarak benimseyerek sunulması sağlanacak. Ayrıca, kamu hizmetlerinin en hızlı ve usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi teşvik edilecek.

Denetimlerde Rehberlik Esası

Denetim personeli ve sıralı amirler tarafından yürütülen denetim faaliyetleri, bundan sonra rehberlik esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, kamu kurumlarının hizmet kalitesinin artırılması ve kamu hizmeti gereklilikleriyle bağdaşmayan uygulamaların yerinde tespit edilip düzeltilmesi sağlanacak.

Teknolojik Dönüşüm

Denetim süreçlerinde, teknolojik imkanlar kullanılacak; büyük veri ve yapay zeka gibi uygulamalarla kapsamlı ve düzenli denetimler yapılacak. Bu sayede hataları önleyici tedbirlerin alınması ve denetimlerin tarafsızlıkla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

DDK'nın Rolü

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen teftiş ve denetim faaliyetlerinin etkililiğini denetleyecek. DDK, ayrıca, her türlü idari soruşturma ve inceleme faaliyetlerini de gerçekleştirecek.

Söz konusu genelgeyle, kamu hizmetlerinin daha verimli, saydam ve hesap verebilir bir şekilde sunulması hedefleniyor. Düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte vatandaşların günlük yaşamı doğrudan etkilenecek, kamu yönetimine duyulan güven artırılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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