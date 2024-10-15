Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi.
Toplantı Detayları
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Kurulda yer alan isimler arasında eski TBMM başkanları
- Binali Yıldırım
- Cemil Çiçek
- İsmail Kahraman
- İsmet Yılmaz
- Mehmet Ali Şahin
- Mustafa Şentop
buluştu.
Katılımcılar
Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz da katıldı. Bu buluşma, siyasi istişareler ve diplomatik konuların ele alındığı önemli bir toplantı olarak kaydedildi.