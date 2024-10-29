Cumhuriyet Bayramı Beyrut'ta Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir tören gerçekleştirdi. Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, büyükelçilik personeli ve çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Tören, İstiklal Marşı ve Lübnan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükelçi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını katılımcılarla paylaştı.

Ulusoy'dan Anlamlı Mesajlar

Büyükelçi Ulusoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıldönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Dost ve kardeş Lübnan halkını hedef alan İsrail saldırganlığının bir an önce son bulmasını ve Lübnan'a yeniden sükunet, barış ve istikrarın hakim olmasını umuyoruz."

Veda Mesajı

Beyrut Büyükelçiliği'ndeki görev süresinin kasım ayının ortasında sona ereceğini belirten Ulusoy, Lübnan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevini devralacak Büyükelçi Murat Lütem'e başarı dileklerini iletti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, büyükelçilik personeli, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcileri ile Lübnan'daki Türkmen derneklerinin üyeleri katıldı. Büyükelçi Ulusoy, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, büyükelçilik personeli, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcileri ile Lübnan'daki Türkmen derneklerinin üyeleri katıldı. Büyükelçi Ulusoy, konuşma yaptı.