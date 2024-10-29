Cumhuriyet Bayramı Etkinliği: Yüzücüler 1923 Kulaç Attı

Tekirdağ'da Cumhuriyet İçin 1923 Kulaç

Tekirdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla sahillerinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu organizasyonda, Süleymanpaşa Belediyesi öncülüğünde farklı yaş gruplarından 23 yüzücü, Marmara Denizi'nde 1923 kulaç atarak Rumeli İskelesi'ne ulaştı.

Yüzücülere Coşkulu Karşılama

Bir saatten fazla süren yüzme etkinliğinde, katılımcılara sahilde bulunan vatandaşlar tarafından alkışlar ve tezahüratlarla destek verildi. Yüzücüler, denizde dalgalanan Türk bayrağı ile dikkat çekti ve milli duyguları bir kez daha pekiştirdi.

Madalyalar ve Plakette Anlamlı Sunum

Etkinlik sonunda, yüzücüler Rumeli İskelesi'ne ulaşarak başarılarını kutladılar. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve diğer protokol üyeleri, yüzücülere madalyalarını takdim etti. Başkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlayarak, organizasyonun büyük bir farkındalık yaratığını belirtti. Gelecekte benzer etkinliklerin artacağı sözünü vererek, yüzücü Yüksel Sönmez'e plaket takdim etti.

Tekirdağ'da yüzücüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla 1923 kulaç attı. Süleymanpaşa Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde düzenlediği organizasyona, farklı yaştan 23 sporcu katıldı.

Tekirdağ'da yüzücüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla 1923 kulaç attı. Süleymanpaşa Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde düzenlediği organizasyona, farklı yaştan 23 sporcu katıldı.