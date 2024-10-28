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Cumhuriyet Bayramı İçin Düşüncelerinizi CİMER'e Yazın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için vatandaşların CİMER'e yazmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 21:15
Cumhuriyet Bayramı İçin Düşüncelerinizi CİMER'e Yazın

Cumhuriyet Bayramı İçin CİMER'e Düşüncelerinizi Paylaşın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hislerini ve düşüncelerini CİMER üzerinden paylaşma imkanı sundu.

Vatandaşların Duygu ve Düşünceleri

Milletimizin bağımsızlık sembolü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için, bireylerin düşünceleri CİMER'in "Yönetime Katıl" bölümünde bulunan "29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında" kısmına yazılabilecek.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, vatandaşların düşüncelerini yazmak için izlemesi gereken adımlar detaylandırıldı. Katılımın yüksek olması bekleniyor, bu nedenle tüm vatandaşlar davet ediliyor.

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