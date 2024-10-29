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Cumhuriyet Bayramı Konseri TBMM'de Gerçekleşti

Mehteran Birliği ve TSK Karma Bando Ekibi, TBMM'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:46
Cumhuriyet Bayramı Konseri TBMM'de Gerçekleşti

TBMM'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel bir konser düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Mehteran Birliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bando Ekibi, bayramın 101'inci yılı için hazırlanan kutlama programı çerçevesinde sahne aldı.

Büyüleyici Performanslar

Etkinlik, TBMM'nin ön bahçesinde gerçekleştirildi. Konserin başlangıcında, Mehteran Birliği, birbirinden etkileyici marşları dinleyicilere sundu. Ardından, Karma Bando Ekibi sahneye çıkarak katılımcılara müzik ziyafeti yaptı.

Saygı Duruşu ve Kortej Yürüyüşü

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mehteran Birliği ve Karma Bando, etkinlik sonrası TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar bir kortej yürüyüşüne katıldı. Bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu ve birlikteliğini pekiştirdi.

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