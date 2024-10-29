Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Güneydoğu'da Coşkuyla Yapıldı

Gaziantep’te Cumhuriyet Coşkusu

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir heyecanla kutlandı. Kutlamalar, Gaziantep’in İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Törende, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, tören birliklerini selamladı.

Tören İçerikleri ve Vali Çeber’in Açıklamaları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, Vali Çeber Cumhuriyet'in önemine değinerek konuştu. Program, jandarma komando birliğinin gösterisi ve güvenlik birimlerinin geçidiyle son buldu.

Şanlıurfa’da Farklı Etkinlikler

Bir diğer kutlama noktası olan Şanlıurfa’da ise Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Vali Hasan Şıldak konuşmasında, öğrencilerin halk oyunları gösterilerine yer verdi. Ayrıca, bir grup Türk bayraklarıyla Göbeklitepe’ye yürüyüş düzenledi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sualtı dalgıç polisleri, batık şehir Halfeti'de su altında Türk bayrağı açarak unutulmaz bir an yaşattı.

Malatya’da Anlamlı Kutlama

Malatya, İnönü Caddesi'ndeki kutlamalarda Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte vatandaşları selamladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve şiir dinletileriyle devam etti. Vali Yavuz, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Adıyaman ve Kilis’te Coşkulu Kutlamalar

Adıyaman Valiliği bahçesinde yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Kilis’te ise Cumhuriyet Meydanı'nda halk toplandı. Vali Tahir Şahin, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

Kahramanmaraş’ta Kutlamalar

Kahramanmaraş’ta ise Vali Mükerrem Ünlüer, Teşkilatın etkinliklerine katılarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı. Vali, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm millet için olduğu kadar, dünya mazlumları için de bir umut ışığı olduğunu belirtti. Kutlama, çeşitli gösteriler ve geçit törenleri ile sona erdi.