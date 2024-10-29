Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarla kutladılar.

Mehmet Fatih Kacır'ın Mesajı

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ne vurgu yaparak, "Yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyet'imizin tam bağımsızlık ruhunu Milli Teknoloji Hamlesi ile sahipleniyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

İbrahim Yumaklı'nın Anması

Bakan Yumaklı, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Ömer Bolat'ın Değerlendirmesi

Bakan Bolat ise, Türk milletinin tarih boyunca derin izler bıraktığını vurgulayarak, "Bir çınar ağacı gibi sağlam, 'Anka Kuşu' gibi parlak, tarihinden aldığı ilhamla yol yürüyen Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde üretmeye, koşmaya ve geleceğe iz bırakmaya devam etmektedir. Bir asrı geride bırakmış olan Cumhuriyet'imiz, güçlü adımlarla geleceği inşa edecek kutlu yürüyüşünü sürdürüyor. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun." sözlerini söyledi.