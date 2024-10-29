DOLAR
34,28 0,05%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.056,46 -1,11%
BITCOIN
2.483.128,79 -4,09%

Cumhuriyet Bayramı'na Özel Konser: 'Şahitleriyle Cumhuriyetimiz'

AKM'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir konser düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:16
Cumhuriyet Bayramı'na Özel Konser: 'Şahitleriyle Cumhuriyetimiz'

İstanbul'da Özel Bir Konser

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" adlı anlamlı bir konser gerçekleştirdi.

Konserin Detayları

Konser, AKM Tiyatro Salonu'nda sanat yönetmenliği görevini İhsan Özer üstlenerek sahnelendi. Müzikseverler, Türk müziğinin köklü eserlerini derinlemesine yaşama fırsatı buldu.

Çeşitli Eserler Sunuldu

Katılımcılar, ağır semai, yürük semai, peşrev, saz eserleri, mehter marşı, şarkı, türkü ve ilahiler olmak üzere engin bir repertuvar ile buluştu. Bu kapsamda, Muallim İsmail Hakkı Bey, Saadettin Arel, Münir Nureddin Selçuk, Ali Rıfat Çağatay, Refik Fersan, Bimen Şen, Selahattin Pınar ve Saadettin Kaynak gibi Cumhuriyet dönemi bestekarlarının eserleri icra edildi.

Konser, katılımcılara Cumhuriyet tarihinin müzikal bir yolculuğunu sunarak, geçmişle bugünü bir araya getirdi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" başlıklı konser verildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" başlıklı konser verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi
2
Samsun'da Motosiklet Kazası: Komiser Ağır Yaralandı
3
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
5
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
6
Muğla'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
7
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek