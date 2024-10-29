Cumhuriyet Bayramı'na Özel Konser: 'Şahitleriyle Cumhuriyetimiz'

İstanbul'da Özel Bir Konser

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" adlı anlamlı bir konser gerçekleştirdi.

Konserin Detayları

Konser, AKM Tiyatro Salonu'nda sanat yönetmenliği görevini İhsan Özer üstlenerek sahnelendi. Müzikseverler, Türk müziğinin köklü eserlerini derinlemesine yaşama fırsatı buldu.

Çeşitli Eserler Sunuldu

Katılımcılar, ağır semai, yürük semai, peşrev, saz eserleri, mehter marşı, şarkı, türkü ve ilahiler olmak üzere engin bir repertuvar ile buluştu. Bu kapsamda, Muallim İsmail Hakkı Bey, Saadettin Arel, Münir Nureddin Selçuk, Ali Rıfat Çağatay, Refik Fersan, Bimen Şen, Selahattin Pınar ve Saadettin Kaynak gibi Cumhuriyet dönemi bestekarlarının eserleri icra edildi.

Konser, katılımcılara Cumhuriyet tarihinin müzikal bir yolculuğunu sunarak, geçmişle bugünü bir araya getirdi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" başlıklı konser verildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" başlıklı konser verildi.