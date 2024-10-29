Cumhuriyet Bayramı'nda Bakan Güler'in Mesajı

Milli Savunma Bakanı Güler'den Ulusal Kutlama Mesajı

Yaşar Güler, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Güler, yayımladığı mesajda, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, bugün, asil milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı verdiği destansı mücadelede kurulan Cumhuriyetimizin 101'inci yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in Kuruluşu

Bakan Güler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da start alan Milli Mücadele'nin, aziz milletin fedakarlığı ve Türk ordusunun kahramanlığıyla büyük bir zaferle taçlandığını belirtti. Nihayetinde bağımsızlığın simgesi olan Cumhuriyet'in kurulduğunu vurguladı.

Cumhuriyet ve Medeniyet Hedefine Yolculuk

Güler, Cumhuriyet’in, yüzyıllık geçmişinde sayısız engeli milli birlik ve beraberliğin sağladığı güç sayesinde atlattığını ifade etti. "Bu süreçte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma iradesi gereğince bize yol gösterecektir." ifadesini de ekledi.

Güçlü Savunma ve İleri Hedefler

Bakan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Yerli ve milli savunma sanayisinin önemine vurgu yaparak, "Etkin, caydırıcı ve saygın ordumuzla gücümüzü gün geçtikçe pekiştiriyoruz." dedi.

İkinci Yüzyıla Şevk ve Heyecanla Başladık

Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını hatırlatan Güler, "Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla ikinci yüzyılımıza büyük bir şevk ve heyecanla başladık." diye belirtti.

Kahraman Ordumuz ve Görevleri

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda var güçle çalıştıklarını ifade eden Güler, "Kahraman ordumuz, sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar birçok vazifeyi başarı ile icra etmektedir." dedi.

Sonuç ve Saygı Duruşu

Bakan Güler, mesajını: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ailelerine saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum." sözleriyle tamamladı.