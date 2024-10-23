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Cumhuriyet Bayramı'nda Bando Konserleri

MSB, Cumhuriyet Bayramı için yurt içinde ve KKTC'de bando konserleri düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:46
Cumhuriyet Bayramı'nda Bando Konserleri

MSB'den Cumhuriyet Bayramı Konserleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çok sayıda ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bando konserleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları konserlere davet etti ve etkinlik takvimini paylaştı.

Etkinlik Takvimi

Yapılan açıklamaya göre, konserler 29 Ekim tarihinde saat 14:30'da İzmir'in Konak Meydanı'nda başlayacak. Program, 2 Kasım saat 15:00'te İstanbul Deniz Müzesi önünde yapılacak konserle sona erecek.

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