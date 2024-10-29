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Cumhuriyet Bayramı'nda İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anlamlı Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anlamlı bir mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 08:39
Cumhuriyet Bayramı'nda İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anlamlı Mesaj

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı. Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bedeli Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve Afyon ovalarında ödenen şehitlerin kanlarıyla taçlanmış bir yapı olduğunu vurguladı.

Vatanseverlik ve Saygı

Cumhuriyetin, güçlü bir Türkiye'nin temel taşlarını oluşturduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." dedi.

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