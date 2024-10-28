Cumhuriyet Bayramı'nda Raylı Sistemler Ücretsiz

29 Ekim'de Raylı Sistemler Ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bakanlığa bağlı raylı sistemlerin ücretsiz olacağını açıkladı. Bu kapsamda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı hizmet verecek.

Açıklama ve Hedef

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karar hakkında bilgi vererek, "29 Ekim'de bu hatlar, vatandaşlarımız tarafından ücretsiz kullanılacak," ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarına vurgu yaparak, şunları ekledi: "Bu anlamlı günde, şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Bu hatlar, halkımıza gün boyunca hızlı, ekonomik ve pratik ulaşım imkânı sunacak."