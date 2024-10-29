Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yılı İhtişamla Kutlandı

İzmir ve Çevresindeki Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir ve çevre illerde büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü görkemli törenlerle taçlandırdı.

İzmir'deki Kutlama Törenleri

İzmir'deki etkinlik, Valilik'teki tebrikat töreniyle başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamalarda, Elban, Özsert ve Tugay, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Vali Elban, törendeki konuşmasında Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine vurgu yaparak, "Cumhuriyet, bizim özgürlüğümüzün sembolüdür, devletimizin bağımsızlığının ilanıdır," dedi.

Etkinlikte halk oyunları ve dans gösterileri yer aldı. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Tören, büyük bir geçit töreniyle sona erdi.

Aydın'ın Coşku Dolu Kutlamaları

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker, askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı. Vali Canbolat, tarihi bir gün olan 29 Ekim 1923'ü kutlamanın onurunu yaşadıklarını aktardı.

Konuşmanın ardından öğrencilere hediyeler verildi ve halk oyunları gösterisi ile komandoların performansı gerçekleşti. Tören, geçit töreniyle tamamlandı.

Denizli'de Önemli Vurgular

Denizli'de, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili İstihkam Albay Asil Çam ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bayram kutlamasında yer aldı. Vali Coşkun, Cumhuriyet’in Türk milletine en büyük miras olduğunu belirtti.

Etkinlikte halk oyunu ekipleri ve komandolar gösteri sundu.

Manisa ve Uşak'ta Törenler

Manisa'daki kutlamalar da benzer bir şekilde Valilik önünde yapıldı. Vali Vahdettin Özkan ve diğer protokol üyeleri, tebrikleri kabul ettikten sonra halka hitap etti. Törende halk oyunları ve şiir okumaları gösterileri yer aldı.

Uşak'taki kutlamalarda ise Vali Naci Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik üzerine kurulduğunu ifade etti. Öğrencilerin sunduğu gösteriler dikkat çekti, ayrıca Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen halk oyunu gösterisi ilgiyle izlendi.

Son olarak, program geçit töreni ile sona erdi ve milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, motosikleti ile tören geçişine katılarak gösteri yaptı. Kutlamalara katılan diğer isimler arasında AK Parti ve CHP milletvekilleri ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yer aldı.