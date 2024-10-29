DOLAR
34,28 0,02%
EURO
37,08 -0,03%
ALTIN
3.021,93 0,01%
BITCOIN
2.388.444,16 -0,14%

Cumhuriyet Bayramı'nın Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti, 101. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Öne çıkan programlar ve gelişmeler detaylarda.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:01
Cumhuriyet Bayramı'nın Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı

29 Ekim 2024 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü olarak tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde birçok etkinlik ve program gerçekleştiriliyor.

Resmi Törenler ve Katılımlar

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir'deki resmi törene katılacak ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte resmi kutlama programına iştirak edecek. (Ankara/11.00/13.00/19.00)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve 1. Meclis önünde halkla buluşma etkinliğine katılacak.

Diplomasi ve Uluslararası Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair son gelişmeler dünya genelinde yakından takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

  • Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek mücadelelerle sona erecek. (İstanbul/11.45)
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi başlayacak, toplamda 8 maç yapılacak.
  • Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanşında Ukrayna ile Kişinev'de karşılaşacak. (Kişinev/19.00)
  • THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Barcelona'yı ağırlarken; Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Kaunas'ta karşılaşacak.
  • BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş ve Türk Telekom, sırasıyla Litvanya ve Almanya takımlarıyla mücadele edecek.
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet, Fransız takımlarıyla sahada olacak.
  • Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları gerçekleştirilecek, Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin gibi önemli karşılaşmalar yer alacak.

Not

Anadolu Ajansı'na ait haber, görüntü ve diğer içerikler yalnızca aboneler için geçerlidir. Abone olmayanlar bu içerikleri kullanamaz; ihlal durumunda hukuki işlemler yapılabilir.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melek Zeynep Bulut'un 'Duo' Eseri Londra'da Sergilendi
2
Cumhuriyet Bayramı'nın Coşkusu
3
İsrail Meclisi, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı
4
İngiltere ve Lübnan Liderlerinden Önemli Görüşme
5
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Yeni Eseri 'Rasulullah'ın Gölgesinde' Yayınlandı
6
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş
7
Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek