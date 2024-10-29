Cumhuriyet Bayramı'nın Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı

29 Ekim 2024 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü olarak tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde birçok etkinlik ve program gerçekleştiriliyor.

Resmi Törenler ve Katılımlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Anıtkabir'deki resmi törene katılacak ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte resmi kutlama programına iştirak edecek. (Ankara/11.00/13.00/19.00)

, Anıtkabir'deki resmi törene katılacak ve sonrasında Cumhurbaşkanı ile birlikte resmi kutlama programına iştirak edecek. (Ankara/11.00/13.00/19.00) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve 1. Meclis önünde halkla buluşma etkinliğine katılacak.

Diplomasi ve Uluslararası Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair son gelişmeler dünya genelinde yakından takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek mücadelelerle sona erecek. (İstanbul/11.45)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi başlayacak, toplamda 8 maç yapılacak.

Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanşında Ukrayna ile Kişinev'de karşılaşacak. (Kişinev/19.00)

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Barcelona'yı ağırlarken; Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Kaunas'ta karşılaşacak.

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş ve Türk Telekom, sırasıyla Litvanya ve Almanya takımlarıyla mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet, Fransız takımlarıyla sahada olacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları gerçekleştirilecek, Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin gibi önemli karşılaşmalar yer alacak.

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