Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonları Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümüne özel olarak Diyarbakır, Siirt ve Batman'da çeşitli resepsiyonlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'daki Resepsiyon

Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen resepsiyon, Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu tarafından misafirlerin karşılanmasıyla başladı. Müzik dinletisinin ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

Programa katılan öne çıkan isimler arasında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Korgeneral Gültekin Yaralı (7. Kolordu ve Garnizon Komutanı), Mustafa Çelenk (Cumhuriyet Başsavcısı) ve Prof. Dr. Kamuran Eronat (Dicle Üniversitesi Rektörü) yer aldı.

Siirt'teki Resepsiyon

Siirt’te ise Tarım ve Ağaç Müzesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, katılımcıları karşıladı. Kızılkaya, Cumhuriyet'in sağladığı demokrasi, eşitlik ve insan hakları gibi kazanımları vurguladı.

Kızılkaya konuşmasında, “Cumhuriyet'e borçlu olduğumuz pek çok şey var. Özellikle özgürlüğümüzü, geleceğe güvenle bakma kararlılığımızı” ifadelerini kullandı. Daha sonra çocuklarla birlikte pasta kesimi gerçekleştirdi.

Resepsiyona Tuğgeneral Osman Akyıldız (172. Zırhlı Tugay Komutanı), Mehmet Çetiner (Cumhuriyet Başsavcı Vekili) ve Prof. Dr. Nihat Şındak (Siirt Üniversitesi Rektörü) gibi isimler de katıldı.

Batman'daki Resepsiyon

Batman’da ise resepsiyon, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki Kristal Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, konukları karşıladı ve bayramlarını kutladı.

Bu programa Tuğgeneral Mehmet Ali Koç (Garnizon Komutanı), Prof. Dr. İdris Demir (Batman Üniversitesi Rektörü) ve İbrahim Kaba (İl Emniyet Müdürü) gibi önemli isimler katıldı.