Cumhuriyet Bisiklet Turu Hatay'da Coşkuyla Gerçekleşti

Hatay'da Cumhuriyet Coşkusu Bisiklet Turu ile Yaşandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği, doğaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

5 Kilometrelik Parkurda Pedal Çevirildi

Erzin İki Gün İki Teker Spor Kulübü tarafından organize edilen bu etkinlik, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yapıldı. İsalı Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İstiklal Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'na kadar uzanan 5 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Etkinlik Sonrası Eğlence

Parkurun tamamlanmasının ardından katılımcılar, belediye tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere katılmak üzere bir araya geldi. Bu anlamlı organizasyon, hem spor hem de Cumhuriyet ruhunu bir arada yaşatma fırsatı sundu.

Etkinlik, doğaseverlerin ve sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde doğaseverler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 5 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde doğaseverler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 5 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.