Cumhuriyet Coşkusu: Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 102. Yıl Konseri

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 102. yılı için "Cumhuriyet Coşkusu" konseri verdi; CSO Ada Ankara'da marşlar, türkü ve dans gösterileriyle coşku yaşandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 21:11
CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da coşkulu bir akşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Coşkusu" konseri sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konserde, Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetimindeki Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, marşlardan türkülere, şarkılardan halk ezgilerine uzanan geniş bir repertuvarla sahne aldı.

Konser öncesinde AA muhabirine konuşan Şef Doğanoğlu, etkinliği Cumhuriyetin 102. yılı münasebetiyle gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

Doğanoğlu ayrıca repertuar hakkında şunları söyledi: "Çok güzel bir repertuar hazırladık. Marşlar, şarkılar, türküler ve sürpriz eserlerimizle beraber Türk müziği severlere güzel bir akşam yaşatma vaadindeyiz. Konser biletlerimizi yaklaşık 3 hafta önceden bitiren kıymetli sanatsever Ankaralılara da ayrıca teşekkür ediyorum."

Konserde ayrıca Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dans sanatçıları ile Ankara Seymenler Kulübü Derneği'nin seğmen ekibi de sahne alarak geceye görsel zenginlik kattı.

