Cumhuriyet Halk Partisi 101. Yılını Taksim'de Kutladı

CHP'den 101'inci Yıl Kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetimi, 101 yılı geride bırakan partinin kuruluş yıl dönümünü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Tören Detayları

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve birçok partili katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve ardından partililer anıta çelenk bıraktı.

CHP İl Başkanı'nın Açıklamaları

Konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, partinin geçmişten bu güne getirildiği noktayı ve sorumluluklarını vurguladı. "Cumhuriyet Halk Partisi 101. yaşını dimdik ayakta geçirdi. Zor zamanlarda bile ayakta kalmayı başardık. Şimdi, ikinci yüzyılda hem demokrasiyi geliştirmek hem de Cumhuriyetin yeniden inşası gibi tarihi bir görevle karşı karşıyayız," dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "101 yıl dile kolay, CHP birlik içinde ayakta. Partimiz, yalnızca halkın değil, Cumhuriyetin ve demokrasinin de savunucusudur," diye belirtti.

İmamoğlu, halkın büyük beklentileri olduğuna dikkat çekerek, "Hep birlikte ülkemizi demokrasi, adalet ve refaha kavuşturmak bizim görevimizdir," dedi.

Partililerden Anma Ziyareti

Törenin ardından partililer, eski başbakan yardımcılarından ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün Zincirlikuyu'daki mezarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) katıldı.