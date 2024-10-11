Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Çanakkale'de Romanların Sorunlarını Ele Aldı

Özgür Özel Çanakkale'de Romanların Sorunlarına Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de düzenlenen 1. Ulusal Roman Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, toplumda gıda enflasyonunun zenginler için %30, yoksullar için %48, Romanlar için ise %60'a kadar ulaştığını belirtti.

Gıda Enflasyonu ve Romanlar

Özel, "neden böyle olduğunu biliyoruz; çünkü Romanlar en çok ihtiyaç duydukları ürünlere erişimde zorlanıyorlar. Onu koruyan bir sistem yok," diyerek Romanların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Aynı zamanda Romanların siyasete katılımını teşvik etmek için bir çağrıda bulundu.

Siyasette Romanların Temsili

Özel, "Roman milletvekilliği önemli bir mesele; biz bunu ilk seçimde gerçekleştireceğiz," dedi. Romanların toplumda eşit ve onurlu bir şekilde yaşaması için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Barınma ve Eğitim Sorunları

Roman çocuklarının, yoksulluk ve güvencesizlik nedeniyle suça sürüklendiğini belirten Özel, uyuşturucu kullanımının da yoksulluktan kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, Romanların barınma sorunlarına işaret ederek, yaşadıkları bölgelerin gelişmesini sağlamak için haklarını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

Roman Eylem Planı ve Yerel Yönetimler

Özel, geçmişte hazırlanmış olan Roman Strateji Eylem Planı'nın güncellenmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli talimatların verileceğini söyledi. Çanakkale'deki Romanlar ile belediye arasındaki koordinasyonun önemine değindi ve bu konuda olumlu örnekler sunarak tüm CHP'li belediyelere önerilerde bulundu.

Özel'in konuşmasının ardından Roman vatandaşlar tarafından kendisine çeşitli hediyeler takdim edildi.