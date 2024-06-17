Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde partiler arası bayramlaşma başladı!

Dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer tüm partilerin genel başkanları ile bayramlaştı. Bugün ise CHP Genel Merkezi’nde partiler arası bayramlaşmalar başladı.

CHP Genel Merkezi’nden gelen yeni haberlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partiler arası bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Bayram kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul eden Yücel, AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert ile bayramlaştı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşmaya dair görseller de paylaşıldı:



