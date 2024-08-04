Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları Toplantısı Tamamlandı

CHP İl Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde düzenlendi. Saat 11.50'de başlayan ve basına kapalı olarak devam eden toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantının Gündemi Ne Oldu?

Toplantıda, ön seçimler, genel başkanın dönem sınırları gibi kritik konular görüşüldü. Ayrıca, il başkanlarının kurultayda doğal delege olmasının yanı sıra veri analiziyle politika belirleme yöntemi ve buna yönelik bütçenin ayrılması gibi konular da gündeme geldi.

Çeşitli Stratejiler Üzerinde Duruldu

Katılımcılar, tematik ve bölgesel mitinglerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Üyelerin karar alma süreçlerine katılımının önemine değinildi ve aktif üye olmanın partinin dinamikleri açısından kritik rolü olduğu ifade edildi. Kadın kolları ve gençlik kollarının statüsünün tartışıldığı toplantıda, Parti Meclisi üye sayısı ve belediyelere ait performans raporlarının yerel yönetimler birimi tarafından genel merkeze sunulması konuları üzerinde de duruldu.