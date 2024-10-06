Cumhuriyet Halk Partisi'nden Emekli maaşlarına ve Fıstık Üreticisine Destek

Özgür Özel, Osmaniye'de Açılış Törenine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli projelerin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, emeklilere yönelik yeni ekonomik düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Emekli Maaşları ve Destek Müjdesi

Konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, öncelikle en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitleneceğini ve zamanla 1,5 asgari ücret seviyesine yükseleceğini" müjdeledi. Emeklilerin zorlu yaşam şartlarından kurtarılacağını vurgulayan Özel, "Bize sahip çıkan emeklilerin haklarını alana kadar yanlarında olacağız" diye ekledi.

Kadirli'ye Yeni Projeler

Kadirli'de açılışı yapılan projeler arasında iki kent lokantası, asfalt plenti ve 'Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi' yer aldı. Özel, kent lokantaları sayesinde öğrencilerin daha sağlıklı beslenmelerine olanak tanıyacaklarını kaydetti.

Fıstık Üreticilerine Destek Sözleri

Ayrıca, yer fıstığı üreticilerinin sorunlarına değinen Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte fıstık işletme tesisleri kurulacağı müjdesini verdi. "Bu tesisler, fıstık üreticilerinin malını güvenle satabilecekleri alanlar olacak" dedi.

Geçmişe Saygı ve Yenilikçi Adımlar

Eski Kadirli Belediye Başkanı Osman Nuri Saygılı'nın anısını yaşatmak adına yeni asfalt üretim tesisine onun adının verileceğini ifade eden Özel, "Açtıkları çukurları kapatmak adına asfalt şantiyemizi hediye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katıldı. Törende, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katıldı. Törende, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katıldı. Törende, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katılarak konuşma yaptı.