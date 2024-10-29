Cumhuriyet'in 101. Yılı Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Etkinlikler

Adıyaman'da, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Demokrasi Parkı'na yürüdü. Adıyaman motosiklet grubu da yürüyüşe dinamik bir şekilde katıldı.

Fener alayına, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti. Etkinlik, ünlü sanatçı Oğuz Aksaç'ın konseriyle renklendi.

Malatya'da Resepsiyon

Malatya'da ise Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda bir resepsiyon düzenlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet'in ilk yüzyılının tamamlandığını ve ikinci yüzyılın daha iyi bir şekilde inşa edileceği mesajını verdi.

Yavuz'un konuşmasının ardından, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er pasta kesti. Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ve birçok kamu kurumu temsilcisi katıldı.

Kahramanmaraş'ta Fener Alayı

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı. Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlığın organize ettiği etkinlikte çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hükümet konağı önünde toplandı.

Millet Meydanı'na yürüyüş yapıldıktan sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Katılımcılara sıcak çorba ikram edildi. Etkinliğe, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.