Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Van Valisi Ozan Balcı'nın Valilik binasındaki tebrikleri kabul etmesi ile başlayan kutlama, Beşyol Meydanı’nda devam etti.

Van'da Coşku Doruğa Ulaştı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte Vali Balcı, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti ve şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi ve toplumsal değişim projesidir.” Ayrıca eskrim, jimnastik ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Törenin ardından, Vali Balcı ve protokol üyeleri öğrenci ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Hakkari'de Birlik Mesajı

Hakkari’de Merzan Futbol Sahası’nda program düzenlendi. Vali Ali Çelik, bayramda bir araya gelen öğrenci ve katılımcılara seslenerek Cumhuriyet’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir zafer olduğunu belirtti. “Cumhuriyet, adaletin ve eşitliğin teminatıdır,” diye ekledi. Etkinlikte müzik dinletisi ve gösteriler yapıldı.

Bitlis’te Anma ve Kutlama

Bitlis’teki kutlama, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, katılımcıların bayramını kutladı. Vali Karakaya, Cumhuriyet’in geçmişte büyük bedellerle kazanıldığını hatırlatarak, “Bu değerli emaneti güçlendirerek, Türkiye’yi hedeflenen seviyeye ulaştıracağız,” şeklinde konuştu.

Muş’ta Geçmişten Geleceğe Yürüyüş

Muş Valisi Avni Çakır, programdaki konuşmasında Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Çakır, “Birliğimizi korudukça aziz milletimizin yükselişini kimse durduramaz,” sözlerini söyledi. Etkinliklere katılanlar, çeşitli gösteriler izledi.

Her dört şehirdeki kutlamalara yerel yöneticiler, askeri ve emniyet görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bu anlamlı günde toplumsal birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, geçmişten gelen değerlere vurgu yapıldı.