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Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı etkinlikleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:34
Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Fener Alayı

Niğde, Kırşehir ve Sivas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı etkinlikleri ile Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı. Üç ilde düzenlenen bu coşkulu etkinlikler, vatandaşların büyük katılımı ile gerçekleştirildi.

Niğde'de Fener Alayı Etkinliği

Niğde Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte, Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen halk, Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada, Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen havai fişek gösterisi de büyük ilgi gördü.

Kırşehir'de Coşku Doruğa Ulaşmıştı

Kırşehir'de, Valilik önünde toplanan kalabalık, meşaleler ve Türk bayrakları ile Cacabey Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışlarla katılımcılara destek verdi. Etkinlik, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sonlandı. Ayrıca sanatçı Cemre Özdal ve Grup Yaşlı Amca sahne aldı.

Sivas'ta Birlik ve Beraberlik Atmosferi

Sivas'ta ise, tren garı önünde buluşan il protokolü ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Kongre Müzesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve askeri yetkililer etkinliklere katıldı. Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi valilik binasında gerçekleştirilen ışık gösterileri de büyük bir beğeni topladı.

Bu etkinlikler, Cumhuriyet’in kazanımlarını kutlamak ve geleceğe dönük bir birlik mesajı vermek amacıyla düzenlendi.

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