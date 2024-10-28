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Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet'imizin 101. yılı töreninde birlik vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:03
Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in 101. yılı münasebetiyle Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen kabul töreni gerçekleşti. Törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri ve birçok davetli katıldı.

Programın Detayları

Vali Gül ve eşi, davetlileri kapıda karşılayarak selamlaştı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’un gerçekleştirdiği dua sonrasında, Cumhuriyet'in 101. yılına özel bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Vali Gül'ün Açıklamaları

Vali Gül, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in ikinci asrının millet ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Şehitleri rahmetle yad eden Gül, Cumhuriyet’in bağımsızlık ruhunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet; ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır.” Ayrıca, Cumhuriyet'in kendilerine bırakılan en büyük emanet olduğunu belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Vali Gül, teknolojisi ve savunmasıyla tam bağımsız Türkiye'nin inşa edileceğinin altını çizerken, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, Başarının Yüzyılı yapacağız.” dedi. Ayrıca, insanlığın geleceğine yön verecek güçlü bir Türkiye inşa etme hedeflerinden bahsetti.

Pastanın Kesilmesi ve Koro Konseri

Konuşmaların ardından Vali Gül ve Orgeneral Tokel, eşleriyle birlikte Cumhuriyet'in 101. yılı için hazırlanan pastayı kestiler. Tören, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu'nun konseriyle sona erdi.

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. İstanbul Valisi...

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. İstanbul Valisi...

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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