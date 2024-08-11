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Cumhuriyet'in İlanı ve TBMM'nin Açılış Yıldönümü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'i ilan eden Meclis'in açılışını kutladı ve ortak hedeflere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:02
Cumhuriyet'in İlanı ve TBMM'nin Açılış Yıldönümü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı.

Ortak Hedeflere Vurgu

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizden aldığı güçle, 11 Ağustos 1923 günü zor koşullarda açılan ve kısa süre sonra Cumhuriyetimizi ilan eden Meclisimizin açılış gününü derin bir saygıyla yad ediyoruz," ifadelerine yer verdi.

Milli Egemenliğin Teminatı

Meclisin açıldığı günün, millet iradesi ve bağımsızlık adına önemli adımların başlangıcı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan, milli egemenliğimizin teminatı olan Meclisimizin bu özel gününü kutluyor ve emeği geçen milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Milletimizden aldıkları vekaletle yaptıkları özverili çalışmalar, bu süreçte kritik bir rol oynamıştır."

Hakimiyetin Kaynağı Millet

Kurtulmuş, milletin birlik ve beraberlik içinde tarihi bir başarıya imza attığı günlere atıfta bulunarak, "Gazi Meclisimiz, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesini her daim hatırlayarak, millet iradesinin tecelligahı olma görevini kararlılıkla sürdürecektir," dedi.

Geçmişin Mirası ve Gelecek

Kurtulmuş, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, geçmişin mirasını yaşatarak, demokratik değerlerimizi ve hukuk devleti anlayışımızı daha da güçlendirmek, hepimizin ortak hedefidir. Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, Meclisimizin ve Cumhuriyet'imizin kurucularını saygıyla anıyoruz," diyerek mesajını noktaladı.

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