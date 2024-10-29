Cumhuriyet ve İstihbarat: MİA'da Anlamlı Etkinlik

Milli İstihbarat Akademisi'nde Önemli Etkinlik

Milli İstihbarat Akademisi'nde (MİA), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet ve İstihbarat" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, açılış konuşması yaparak önemli konulara değindi.

Şehitler Anıldı

Köse, konuşmasına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başladı.

İstihbarat ve Milli İrade

Köse, Türk istihbarat tarihinin köklü geçmişine ve günümüzdeki stratejik rolüne dikkat çekerek, milli iradeye her dönemde sahip çıkıldığını vurguladı.

Türk İstihbaratı ve Hibrit Savaş

Etkinlikteki konuşmasında Köse, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki istihbarat hamlelerinin bugüne uzanan etkilerini inceledi. "Köklü istihbarat tarihimizin karşılaştığı zorlukları ve mücadele ettiği şer odaklarını tahlil etmeden, günümüzde ülkemizin çevrelendiği hibrit savaş ortamında istihbaratın üstlendiği rolü anlamamız mümkün değildir," dedi.

Kuvayımilliye ve Yerli İmkanlar

Köse, "Kuvayı Milliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız," ifadesini kullandı.

İstihbaratın Rolü

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin bölgesel istihbarat stratejilerine de değinen Köse, istihbaratın milli savunma ve bağımsızlık mücadelesinin sürdürülmesinde kritik bir işlev üstlendiğini belirtti.

Kapanış Paneli

Etkinlikte ayrıca, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Cumhuriyet dönemi istihbaratını tarihsel bir perspektiften değerlendirdi. Ortaylı ve Bardakçı'nın konuşmalarının ardından panel oturumuna geçildi. Panelde, Prof. Dr. Yücel Yiğit, akademisyen Somer Alp Şimşeker ve MİA öğretim üyesi Serhat Aslaner, Cumhuriyet'in istihbarat alanındaki etkisi ve Milli Mücadele dönemi istihbarat çalışmalarını anlattılar.

Milli İstihbarat Akademisi'nde (MİA), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kapsamında, "Cumhuriyet ve İstihbarat" başlıklı etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar istihbarat alanında kaydedilen gelişmelerin farklı perspektiflerden değerlendirildiği etkinlik kapsamında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Cumhuriyet dönemi istihbaratını tarihsel bir bakış açısıyla ele aldı.

Milli İstihbarat Akademisi'nde (MİA), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kapsamında, "Cumhuriyet ve İstihbarat" başlıklı etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar istihbarat alanında kaydedilen gelişmelerin farklı perspektiflerden değerlendirildiği etkinlik kapsamında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Cumhuriyet dönemi istihbaratını tarihsel bir bakış açısıyla ele aldı.