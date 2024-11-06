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Cumhuriyetçi Aday Trump, ABD Seçimlerinde Avantaj Sağladı

Trump, 50 eyaletin 14'ünde 95 delege kazanarak önde giderken, Harris 35 delege elde etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 04:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 04:07
Cumhuriyetçi Aday Trump, ABD Seçimlerinde Avantaj Sağladı

ABD Başkanlık Seçiminde Sonuçlar Açıklandı

ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göz atıldığında, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 50 eyaletten 14'ünde kazandığı 95 delege ile yarışta önemli bir üstünlük elde etmiş durumda. Diğer yandan, rakibi Kamala Harris ise 35 delege kazanarak takipte kalmayı başardı.

Seçim Sonuçlarının Detayları

Seçim sonuçları, Trump'ın rakibine karşı avantaj sağladığını gösteriyor. 50 eyaletin 14'ünde elde ettiği başarı, onun kampanya stratejisinin işe yaradığını ortaya koyuyor. Harris'in ise henüz 35 delege ile sınırlı kalması, seçim yarışında daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguluyor.

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