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Cumhuriyetçi Anket Uzmanı Buchanan: Demokrat Parti Temel İhtiyaçları Görmezden Geliyor

Cumhuriyetçi Partinin anket uzmanı Brent Buchanan, Demokrat Parti'nin kaybettiği destekleri ve 2024 seçimlerine dair öngörülerini AA'ya değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:39
Cumhuriyetçi Anket Uzmanı Buchanan: Demokrat Parti Temel İhtiyaçları Görmezden Geliyor

Buchanan'ın Seçim Analizi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti için 360'tan fazla kampanya yürütmüş olan Cygnal araştırma şirketinin kurucusu Brent Buchanan, Demokrat Parti'nin temel ihtiyaçlar yerine, cinsiyet ideolojisi, küresel ısınma ve kürtaj gibi lüks konulara odaklanarak, ileride büyük oy kaybı yaşayacağını ifade etti.

Trump’ın Oy Artışı

Buchanan, 2024 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın önceki seçimlere göre oyunu %2 artırdığını, Demokrat Parti adayı Kamala Harris'in ise Joe Biden’a göre salıncak eyaletlerde %4, Cumhuriyetçi eyaletlerde %10 ve Demokrat eyaletlerde %15 kadar oy kaybettiğini duyurdu.

Merkez Sağ Eğilim

Buchanan, Amerika'nın merkez sağ bir ülke olduğunu vurgularken, geçim sıkıntısı ve muhafazakar değerlere sahip çıkmanın Trump'a nasıl oy kazandırdığını belirtti. Demokrat Partinin ise bu ihtiyaçları göz ardı etmesinin yaklaşık 10 milyon seçmene mal olduğunu kaydetti.

Latin Kökenli Seçmenlerin Rolü

Katolik ve muhafazakar aile yapısına sahip Latin kökenli seçmenlerin, hem geçim zorluğu hem de cinsiyet ideolojisi sebepleriyle Trump'a yönelerek seçimlerdeki kazanımlara önemli katkı sağladığını ifade etti.

Müslüman ve Yahudi Oylarının Etkisi

Buchanan, Biden yönetiminin Gazze politikalarının Demokratlar üzerinde oy kaybına yol açtığını vurgulayarak, Michigan'daki Müslüman toplumdan ve Hasidik Yahudilerden Donald Trump’a büyük destek geldiğini belirtti.

Amiş Cemaati'nin Tepkisi

Pensilvanya’da Hristiyan Amiş Cemaati’nin süt tesislerinin kapatılmasının da Trump’a olan desteklerini arttırdığını söyleyen Buchanan, bunun hükümetin müdahalelerinin seçmenler üzerindeki etkisini gösterdiğini ifade etti.

Anketlerdeki Sapmalar ve Elon Musk Etkisi

Buchanan, bazı anketlerde görülen büyük sapmalara değinerek, bu durumu 2020 seçimlerine bağladı. Ayrıca, Elon Musk'ın Trump'ın arkasındaki desteğinin de anketlerde pozitif bir etki yarattığını dile getirdi.

Ekonomik Meseleler ve Dış Politika

Buchanan, ekonomik sorunların Amerikan seçmeni için öncelik taşıdığını ve uluslararası konuların ise ilgiyi %5 gibi düşük bir seviyede tuttuğunu vurgulayarak, ABD'deki sıradan Amerikalıların yaşamları üzerinde dış politikaların etkisini sorguladıklarını ifade etti.

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