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Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Adayı Vance, Ohio'da Oyunu Kullandı

Ohio Senatörü James David Vance, başkanlık seçimleri kapsamında oyunu Cincinnati'de kullandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:59
Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Adayı Vance, Ohio'da Oyunu Kullandı

Vance, Oyunu Ohio'da Kullandı

ABD'deki başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi Partinin başkan yardımcısı adayı James David Vance, Ohio eyaletinde oyunu kullanarak seçim sürecine aktif katılım gösterdi.

Cincinnati'de Oy Verdi

Vance, Cincinnati'de bulunan bir oy verme merkezine giderek oyunu kullandı. İşlem sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vance, "Kazanmayı bekliyoruz. Fakat kim kazanırsa kazansın, ülkenin diğer tarafı bir miktar hayal kırıklığı yaşayacak," ifadelerini kullandı.

Ülke İçin Yönetim Vurgusu

ABD'nin bölünmüşlüğünün üstesinden gelebilmek için iyi bir yönetimin şart olduğunu dile getiren James David Vance, bu seçimlerin önemine de dikkat çekti.

Kritik Seçim Süreci

60. başkanlık seçimleri olarak adlandırılan bu süreç, son yılların en belirleyici yarışmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Seçimin galibi, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

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