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Cumhuriyetçi Kongre Üyesinden Trump'ın Üçüncü Seçimine İmkan Tanıyan Anayasa Değişikliği Tasarısı

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Andy Ogles, Trump'ın üçüncü kez seçim kazanmasına olanak sağlayacak Anayasa değişikliği tasarısını Temsilciler Meclisine sundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 05:54
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 05:54
Cumhuriyetçi Kongre Üyesinden Trump'ın Üçüncü Seçimine İmkan Tanıyan Anayasa Değişikliği Tasarısı

ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Andy Ogles, Amerikan başkanlarının üç dönem görev yapabilmelerine imkan tanıyacak bir Anayasa değişikliği tasarısını Temsilciler Meclisine sundu.

Bu girişim, ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü kez seçilebilmesi amacıyla hayata geçirildi. Ogles, tasarının duyurusunu yaparak, Trump'ın iki dönemden fazla görev yapabilmesi için hazırladığı bu düzenlemenin ülke yönetimi için önemli olduğunu ifade etti. "Kendisi, cumhuriyeti yeniden kurmaya ve ülkemizi kurtarmaya adamış biri; biz de yasa koyucular ve eyaletler olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız," dedi.

Ogles, "Anayasa'nın 22. ek maddesinin başkanlık süresine getirdiği sınırlamaları gözden geçirmek için değişiklik öneriyorum," açıklamasında bulundu. Anayasa'nın mevcut maddesindeki "iki kereden fazla seçilemez" ibaresi, Ogles'in tasarısında "üç kereden fazla seçilemez" olarak değiştirildi.

Ogles'in bu adımının, ABD Kongresinde özellikle Cumhuriyetçiler arasında nasıl yankı bulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Mevcut yasalar çerçevesinde, Anayasa'nın 22. ek maddesi, başkanların iki dönemden fazla seçilmesine imkan tanımıyor.

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