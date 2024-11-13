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Cumhuriyetçi Senatör John Thune, ABD Senatosu'nun Yeni Lideri Oldu

Cumhuriyetçi senatörler, John Thune'u ABD Senatosu'nun yeni başkanı olarak seçti. Thune, Trump'ın gündemiyle birleşik bir ekip oluşturacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:29
Cumhuriyetçi Senatör John Thune, ABD Senatosu'nun Yeni Lideri Oldu

Cumhuriyetçi Senatör John Thune, ABD Senatosu'nun Yeni Lideri Oldu

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi senatörler, John Thune'u yeni dönem başkanı olarak seçti. 5 Kasım'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi kanat şimdi ABD Senatosu'nda çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Thune, Gizli Oylamada Zafere Ulaşarak Liderliği Üstlendi

Thune, 3 aşamada gerçekleştirilen gizli oylamada, Donald Trump'ın yakın ekibinin desteklediği Florida Senatörü Rick Scott'a rağmen Cumhuriyetçi çoğunluk lideri olmayı başardı. Seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Çoğunluğumuzu ve Beyaz Saray'ı güvence altına almak için yaptığımız işten fazlasıyla gurur duyuyorum. Bu Cumhuriyetçi ekip, Başkan Trump'ın gündeminin arkasında birleşmiş durumda ve çalışmalarımız bugün başlıyor," ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler, Senato'da Güçlü Bir Konumda

Mevcut seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyetçiler yeni dönemde 100 sandalyeli Senato'nun en az 52 sandalyesine sahip olacak. 63 yaşındaki Thune, Senato tarihinin en uzun süre görevde kalan parti lideri olan 82 yaşındaki Mitch McConnell'in yerini alacak.

Thune'un Seçilmesi: Trump'tan Bağımsızlık İşareti

Thune'un seçilmesi, gelecek yıl hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edecek olan Cumhuriyetçi yönetimin, Trump'tan az da olsa bağımsız bir duruş sergileyebileceği şeklinde yorumlandı. Trump'ın danışmanı Robert F. Kennedy Jr., oylama öncesinde X platformundan, "Rick Scott olmadan Trump'ın tüm reform gündemi sallantıda" ifadelerini paylaşmıştı.

Ayrıca, Donald Trump, seçimlerin ardından ilk kez Washington'a gelerek Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi ve seçimleri nasıl kazandığına dair bir konuşma yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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