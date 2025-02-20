Cumhuriyetçi Senatörlerden Trump'ın Zelenskiy Açıklamalarına Farklı Tepkiler

Cumhuriyetçi Senatörlerden Çelişkili Görüşler

ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef almasına karışık tepkiler gösterdi. Bazı senatörler, Trump'ın barış için "en iyi umut" olduğunu savunurken, diğerleri Zelenskiy'i destekledi.

Senatör Graham'dan Sert Çıkış

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olduğunda, herkesten önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) suçluyorum." dedi. Graham, Trump'ın savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın "en iyi umudu" olduğunu belirtirken, eski başkanlar Joe Biden ve Barack Obama'yı da savaşla ilişkili sorumlulukları açısından eleştirdi.

Diğer Cumhuriyetçi Seslerden Destek

Cumhuriyetçi Senatör John Thune de Trump'ın Zelenskiy hakkındaki sözlerine eleştiride bulunarak, "Saldırgan tarafın Rusya olduğu konusunda şüphe yok." ifadesini kullandı ve iç görüşmelerin savaşın sona ermesine yardımcı olmasını umduğunu belirtti. Bir diğer senatör Susan Collins, Zelenskiy'nin ülkesine cesurca liderlik ettiğini vurgulayarak, "Bu olayın kışkırtıcısının Rusya olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Demokratların Sert Tepkisi

Demokrat senatörler ise Trump'ın açıklamalarını "utanç verici" buldu. Senato kürsüsünde konuşan Dick Durbin, Trump'ın Kremlin propagandasını tekrarladığını, Tim Kaine ise Trump'ın Putin ile yakınlık kurmaya çalıştığını ifade etti. Trump, Zelenskiy hakkında "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" şeklinde ifadelerde bulundu.

Trump, daha önce Zelenskiy'i "diktatör" olarak nitelendirerek, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." şeklinde söylemlerde bulunmuştu.