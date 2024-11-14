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Cumhuriyetçiler ABD Kongresi'nde Çoğunluğu Elde Etti

Cumhuriyetçiler, 5 Kasım seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağlayarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:17
Cumhuriyetçiler ABD Kongresi'nde Çoğunluğu Elde Etti

5 Kasım Seçimlerinde Cumhuriyetçi Başarısı

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato'dan sonra Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu elde etti. Associated Press (AP) tarafından yayınlanan resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçiler Senato'da 53 sandalye kazanırken, Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye bularak önemli bir başarı elde etti.

Donald Trump ve Kongredeki Güç

Bu sonuçlarla birlikte Cumhuriyetçi Donald Trump, başkanlık yarışını kazandığı seçimlerin ardından, Kongre'nin her iki kanadında da birlikte güçlü bir şekilde yer almış oldu. Trump, 2026 yılında yapılacak olan Kongre ara seçimlerine kadar ülke yönetiminde etkili bir söz sahibi olacak.

Senato ve Temsilciler Meclisi Seçimleri

5 Kasım'daki başkanlık seçimleri, 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'inin (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamının oylandığı önemli bir seçim süreci olarak kaydedildi. Kongre seçimleri, ABD iç ve dış politikasının şekillenmesinde kritik bir rol oynarken, hangi partinin hangi kongre kanadını kontrol ettiğinin belirlenmesi, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde etkilemektedir.

Seçim Süreci ve Temsilciler Meclisi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı anda yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde tüm sandalyeler için yarışılırken, üyeler 2 yıllığına göreve geliyor. Temsilciler Meclisi'nde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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