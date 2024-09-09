Cumhuriyetçiler, Biden Yönetimini Afganistan Çekilmesi Nedeniyle Suçladı

ABD'de Cumhuriyetçilerden Afganistan Çekilmesiyle İlgili Sert Eleştiri

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi üyeler, Biden yönetiminin Ağustos 2021'de Afganistan'dan "korkunç" bir şekilde çekilmesini eleştiren detaylı bir rapor yayımladı.

350 Sayfalık Raporun Detayları

Cumhuriyetçiler, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili gerçekleştirdikleri soruşturmanın sonuçlarını içeren yaklaşık 350 sayfalık bir rapor sundu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, bu raporda, Biden yönetiminin tahliye sürecinde gerekli bilgi ve fırsata sahip olduğunu belirterek, yönetimin "imajını", personelinin güvenliğinden daha öncelikli gördüğünü öne sürdü.

Demokratlardan Gelen Tepkiler

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Parti üyeleri, yayımlanan raporu eleştirdi ve Eski Başkan Donald Trump'ın rolünün yeterince değerlendirilemediğini vurguladı. Cumhuriyetçilerin raporunu, konunun önemli bir boyutunu göz ardı etmekle suçladılar.

Çekilme Sürecinin Arka Planı

ABD, 31 Ağustos 2021 tarihinde Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlayarak, 2020'de imzalanan barış anlaşması çerçevesinde uluslararası güçlerin bölgeden ayrılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, 15 Ağustos 2021'de Taliban, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil'i çatışmasız olarak kontrol altına almıştır.