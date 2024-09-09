Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhuriyetçiler, Biden Yönetimini Afganistan Çekilmesi Nedeniyle Suçladı

ABD'de Cumhuriyetçilere ait rapor, Biden yönetimini Afganistan'dan çekilme sürecindeki hatalar nedeniyle hedef aldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:39
Cumhuriyetçiler, Biden Yönetimini Afganistan Çekilmesi Nedeniyle Suçladı

ABD'de Cumhuriyetçilerden Afganistan Çekilmesiyle İlgili Sert Eleştiri

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi üyeler, Biden yönetiminin Ağustos 2021'de Afganistan'dan "korkunç" bir şekilde çekilmesini eleştiren detaylı bir rapor yayımladı.

350 Sayfalık Raporun Detayları

Cumhuriyetçiler, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili gerçekleştirdikleri soruşturmanın sonuçlarını içeren yaklaşık 350 sayfalık bir rapor sundu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, bu raporda, Biden yönetiminin tahliye sürecinde gerekli bilgi ve fırsata sahip olduğunu belirterek, yönetimin "imajını", personelinin güvenliğinden daha öncelikli gördüğünü öne sürdü.

Demokratlardan Gelen Tepkiler

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Parti üyeleri, yayımlanan raporu eleştirdi ve Eski Başkan Donald Trump'ın rolünün yeterince değerlendirilemediğini vurguladı. Cumhuriyetçilerin raporunu, konunun önemli bir boyutunu göz ardı etmekle suçladılar.

Çekilme Sürecinin Arka Planı

ABD, 31 Ağustos 2021 tarihinde Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlayarak, 2020'de imzalanan barış anlaşması çerçevesinde uluslararası güçlerin bölgeden ayrılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, 15 Ağustos 2021'de Taliban, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil'i çatışmasız olarak kontrol altına almıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor