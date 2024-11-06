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Cumhuriyetçiler Senato'da 52 Sandalyeye Ulaşarak Çoğunluğu Sağladı

ABD Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Senato'da 52 sandalye kazanarak kontrolü yeniden ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:46
Cumhuriyetçiler Senato'da 52 Sandalyeye Ulaşarak Çoğunluğu Sağladı

ABD Kongre Seçimleri Sonuçlandı

ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Senato’da 52 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti. Bu durum, partinin Kongre'nin üst kanadında kontrolü yeniden kazanması anlamına geliyor.

Seçim Sonuçları ve Olası Etkiler

Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler, Demokrat Parti'ye ait 3 Senato koltuğunu kazanarak, Senato'daki hakimiyetlerini pekiştirdi. Cumhuriyetçi Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, Senato'daki çoğunluğa ulaşmak, partinin 2024 seçimleri için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Öne Çıkan Seçim Sonuçları

  • West Virginia: Cumhuriyetçi aday Jim Justice, Demokrat rakibinin karşısında zafer kazanarak partisine yeni bir sandalye elde etti.
  • Ohio: Cumhuriyetçi Bernie Moreno, Demokrat rakibinden sandalyesini almayı başardı.
  • Montana: Tim Sheehy, yine Demokrat rakiplerinden başarıyla geri döndü.

Böylece Cumhuriyetçi senatör sayısı, geçen dönem 49 iken şu an 52'ye çıkmış oldu. Halen oy sayım işlemlerinin devam ettiği Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 201, Demokratlar ise 183 sandalye kazandı.

Temsilciler Meclisi ve Sandalye Hesaplaması

Temsilciler Meclisi, toplam 435 temsilciden oluşmaktadır. Her eyaletin nüfusuna göre temsil edilmesi neticesinde, yoğun nüfuslu eyaletler daha fazla sandalyeye sahip olurken, az nüfuslu eyaletler en az 1 temsilci ile sınırlıdır. Çoğunluğu sağlamak için bir partinin 218 sandalye kazanması gerekmektedir.

Senato Yapısı

Senato, 100 kişiden oluşmakta ve her eyaletin 2 senatörü bulunmaktadır. Seçimlerde, toplam 34 sandalyenin kimler tarafından işgal edileceği belirlenmektedir.

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