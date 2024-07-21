Cumhuriyetçilerden Biden'a İstifa Çağrısı

Cumhuriyetçiler, Biden'a İstifa Çağrısı Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Cumhuriyetçiler, Biden'ın başkanlığa uygun olmadığını belirterek istifa etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaptı.

İlk Tepkiler Gelmeye Başladı

Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden gelen ilk tepkiler netleşti. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrat Parti, adayını seçim gününe 100 gün kala yarıştan çekti. Eğer Joe Biden, başkanlığa aday olmaya uygun değilse, o zaman başkan olarak da görev yapmamalıdır. Derhal istifa etmelidir." dedi.

Harris'e de Eleştiriler Yöneltildi

Johnson, Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'i de eleştirerek, "Biden yönetiminin başarısızlıklarının ortak sahibi olan Harris ile partinin geleceği daha iyi olamaz." şeklinde ifadeler kullandı.

Demokrat Partiye Eleştiriler

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise ise Biden'ın adaylıktan çekilmesini değerlendirerek, "Demokrat Parti liderleri, kendi seçmenlerine saygı duymadıklarını kanıtladılar. 14 milyon seçmenin tercihini çöpe atarak Biden'ı liste dışı bıraktılar." açıklamasında bulundu.

Florida'dan Destek

Florida Senatörü Rick Scott da Johnson'ın çağrısına katılarak, "Eğer Biden yeniden aday olamayacaksa, başkanlık görevini sürdüremeyecek ve istifa etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Demokratlardan Destek Mesajları

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Biden'ın kararını destekleyerek, "Joe Biden harika bir başkan ve liderdir. Ülkesini her zaman öncelikli olarak düşünmüştür." dedi. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de Biden'ın liderliği sayesinde ülkenin daha iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Biden'ın Açıklaması

Biden, sosyal medya hesabında paylaştığı mektupta, "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim, ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin daha uygun olacağına karar verdim. Bu süreçte yalnızca başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadelerini kullandı. Ayrıca, yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini de belirtti.