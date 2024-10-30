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Cumhuriyetimizin 101. Yılı Avrupa'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Avrupa'daki temsilciliklerde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 01:26
Cumhuriyetimizin 101. Yılı Avrupa'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılına Özel Kutlamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen görkemli resepsiyonlarla kutlandı.

Kosova'da Anlamlı Etkinlik

Kosova'da, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona katılım oldukça yoğundu. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile birçok siyasi temsilci etkinlikte yer aldı. Angılı, konuşmasında Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğun önemine dikkat çekti.

Saraybosna'da Birlik ve Dayanışma

Saraybosna'daki resepsiyona, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic gibi üst düzey isimler katıldı. Büyükelçi Sadık Babür Girgin, Türkiye ve Bosna arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğini vurguladı.

Belgrad'da İlişkiler Vurgulandı

Belgrad'da düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye'nin uluslararası başarılarını ve barışı teşvik etme çabalarını dile getirdi.

Hırvatistan'daki Kutlama

Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Cumhuriyetin anlamını ve kadına verdiği önemi vurguladı. TUSAŞ'a düzenlenen saldırı için de üzüntüsünü ifade etti.

Karadağ'da İşbirliği Mesajları

Karadağ'daki kutlamalarda, Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye’yi önemli bir müttefik olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini vurguladı.

Bükreş'te Coşku Dolu Bir Gece

Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen resepsiyona, Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu katıldı ve etkinlik sırasında Türk lezzetleri ikram edildi.

Brüksel'de 60. Yıl Kutlamaları

Brüksel’deki resepsiyonda, Türk toplumunun Belçika’daki varlığının 60. yılı kutlandı. Büyükelçi Bekir Uysal, Türkiye’nin başarılarına dikkat çekti.

Yunanistan'da Güçlü Katılım

Atina'daki etkinlikte, Yunan Dışişleri Bakanı Olga Kefaloyanni gibi birçok önemli isim katıldı. Büyükelçi Çağatay Erciyes, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişimine vurgu yaptı.

İsviçre ve Arnavutluk'ta Kutlamalar

Cenevre ve Tiran’da yapılan etkinliklerde, Türkiye'nin uluslararası başarıları ve dostluk ilişkileri ön plana çıkarıldı. Tayyar Kağan Atay ve diğer büyükelçiler, etkinliklerde konuşmalar yaparak kutlamalarda bulunmuşlardır.

Avrupa'daki bu etkinliklerle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı coşkuyla kutlanmış ve ülkeler arası işbirliği mesajları verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bosna Hersek'teki Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bosna Hersek'teki Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından resepsiyon düzenlendi.

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