Cumhuriyetin 101. Yılında Aladağlar'a Tırmanış

Niğde’de Cumhuriyet Coşkusu

Niğde ilinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla farklı illerden gelen toplam 101 dağcı, doğal güzellikleri ile ünlü Emler Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. Etkinlik, Sokullupınar Kamp Alanı'nda kurulan kamp ile başladı.

Zirveye Tırmanış

Dağcılar, sabah saat 04.00'te tırmanışa başlayarak öğle vakti Emler Zirvesi'ne ulaştılar. Zirvede, Türk bayrağını açan dağcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudular.

Vali Çelik’in Açıklamaları

Etkinlik öncesinde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, bu anlamlı tırmanışın sadece spor faaliyeti olmadığını dile getirerek, “Cumhuriyet'in sağlam temellerini ve aydınlık yarınlara olan inancımızı simgeliyor.” dedi. Çelik, Aladağlar’ın Türkiye'nin doğal güzelliklerini yansıttığını ve Cumhuriyetin çağdaş yapısını sembolize ettiğini vurguladı.

Bağlılık ve İnanç

Vali Çelik, bu tırmanışın Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığın ve ülkenin geleceğine duyulan inancın bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Zirvede bir süre dinlendikten sonra dağcılar, kamp alanına dönüş yaptı.

Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla farklı illerden gelen 101 dağcı, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.

Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla farklı illerden gelen 101 dağcı, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.