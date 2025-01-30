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Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:17
Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yüksel, Yılın Kareleri Oylamasında

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu etkinlik, medya dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirirken, ülkemizin görsel tarihine ışık tutan önemli anları öne çıkarmaktadır.

Yüksel, etkinlikte yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın zengin arşivinin ve kaliteli haberciliğinin önemine vurgu yaptı. Yılın Kareleri oylamasının, toplumsal olaylara ve gelişmelere dair kamuoyunu bilgilendirme açısından etkili bir platform olduğunu dile getirdi.

Bu yıl yapılan oylamada, çeşitli kategorilerde aday fotoğraflar izleyicilerin oyuna sunuldu. Cüneyt Yüksel'in katılımıyla, bu organizasyonun daha da önem kazanacağına dikkat çekildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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