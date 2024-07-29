Cüneyt Yüksel'den Akçakoca'daki Ayrımcılığa Tepki

Cüneyt Yüksel, Din ve İnanç Temelli Ayrımcılığa Karşı Çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde haşema giyen bir kadının havuza alınmamasına yönelik sert bir tepki gösterdi. Yüksel, bu olayın "anayasa ve uluslararası belgelerdeki ayrımcılık yasağını" ihlal ettiğini belirtti.

Hukukun Temellerine Vurgu Yapıldı

Yüksel, yaşanan durumu açıklarken, Anayasa'nın 24. maddesinin herkesin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu vurguladığını söyledi. "Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir" diyen Yüksel, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da cinsiyet, din, inanç gibi temellere dayalı ayrımcılığın yasaklandığını aktardı.

Sağlanan Hakların Kullanımı Önlenemez

Yüksel, bu tür ayrımcı uygulamaların, hakların kullanılmasının önüne geçtiğini belirtti. "Türkiye artık bu tür olayları yaşamamalıdır. Hiç kimsenin ayrımcılık yaparak vatandaşlarımızın haklarını çiğnemeye hakkı yoktur" dedi. Ayrıca, olayla ilgili olarak adli soruşturmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.