CW Enerji'nin TOPCon Hücresi %25,03 Verimle Fraunhofer ISE Onayı Aldı

CW SolarCell’in geliştirdiği TOPCon güneş hücresi Fraunhofer ISE tarafından %25,03 verimlilik ile onaylandı; HIT-30 desteği Türkiye'yi güneş teknolojilerinde dünya ligine taşıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:23
CW Enerji iştiraki CW SolarCell tarafından geliştirilen TOPCon High Effiency güneş hücresi, dünyanın prestijli fotovoltaik laboratuvarlarından Fraunhofer ISE tarafından test edilerek %25,03 verimlilik onayı aldı.

Testler, IEC 60904 standartlarına uygun olarak, AAA sınıfı solar simülatör ve EA & ILAC uluslararası akreditasyon sistemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Elde edilen sonuç, Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojilerindeki seviyesini teyit ederken, CW Enerji için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, şu ifadeleri kullandı:

"Hücre yatırımımızı aldığımız destekle hızlı bir şekilde devreye almamızın ardından Fraunhofer ISE test sonuçlarına göre %25 üzeri verimliliğe çıkarak Türkiye’yi dünya yarışına soktuk. Bu başarıda yerli üretimi ve teknolojik gelişimi teşvik eden HIT-30 programının büyük katkısı bulunuyor. Sağlanan bu destek yalnızca tesisin hayata geçmesini hızlandırmakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki rekabet gücünü de önemli ölçüde artırdı. Bu sonuç, Cumhurbaşkanlığımızın yüksek teknolojiye dayalı üretim vizyonunun ne kadar güçlü ve yerinde bir strateji olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu vizyoner yaklaşım, Türkiye’nin sadece enerji alanında değil, teknoloji ve sanayi yatırımlarında da dünya sahnesinde söz sahibi bir ülke olmasının önünü açıyor. Bizler de CW Enerji olarak, bu vizyon doğrultusunda üretim gücümüzü artırarak ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz"

Türkiye’yi güneş hücresi teknolojilerinde resmi olarak dünya ligine taşıdık

Sarvan, çalışmalarıyla Türkiye’nin enerji teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Fraunhofer testlerindeki onay çabalarımızın uluslararası alanda da karşılık bulduğunun bir kanıtı. Bu başarı, Türkiye’nin yerli mühendislik gücüyle dünya standartlarında ürünler geliştirebileceğini gösteriyor. Bu sonuç ile Türkiye’yi güneş hücresi teknolojilerinde resmi olarak dünya ligine taşıdık. Amacımız ülkemizin enerji alanındaki rekabet gücünü kalıcı şekilde artırmak" diye konuştu.

AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirilen yeni nesil yüksek verimli güneş hücrelerinde yüzde 25’in üzerinde verim seviyesine ulaştıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Sarvan, bu hücreleri önümüzdeki günlerde tekrar Fraunhofer ISE'ye göndererek uluslararası sertifikasyon sürecinin başlatılacağını kaydetti.

CW ENERJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARIK SARVAN

