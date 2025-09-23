ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Resmen Başladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için burs programını duyurdu. Ekonomik güçlükler nedeniyle eğitimleri riske giren binlerce ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencisine yönelik destek amacı taşıyan program için başvuru süreci başladı.

Başvuru Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇYDD tarafından açıklanan takvime göre, burs programından ilk kez yararlanmak isteyen yeni adayların belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bu önemli fırsatı kaçırmamak için başvuru takvimine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeni aday öğrenciler için başvuru dönemi 9 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2025'te sona erecek. Başvuruların tamamlanması için 11 günlük süre bulunuyor.

Mevcut Bursiyerler İçin Kayıt Yenileme

Geçmiş yıllarda ÇYDD bursu almaya hak kazanmış ve eğitimlerine devam eden mevcut bursiyerlerin kayıt yenileme dönemi ise 23 Eylül - 11 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mevcut bursiyerlerin bu süreçte kayıtlarını zamanında yenilemeleri burs devamlılığı açısından önem taşıyor.

Tüm başvuru ve kayıt yenileme işlemleri, başvuru süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla yalnızca portal.cydd.org.tr adresi üzerinden online şekilde yapılacak.

2025-2026 Yılı Burs Miktarları

ÇYDD, öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak üzere 2025-2026 dönemi burs tutarlarını güncelledi. Burslar 10 ay süreyle ödenecek ve tutarlar şu şekilde belirlendi:

Ortaöğretim (Ortaokul ve Lise) öğrencileri: Aylık 1.250 TL

Üniversite öğrencileri: Aylık 2.500 TL

Bu destekle öğrencilerin kırtasiye, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanarak derslerine daha iyi odaklanmaları hedefleniyor.