D-100'de Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Zorluyor

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Etkilenen Kesimler

Karayolunun Düzce kesiminde Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde; Bolu geçişinde ise Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bakacak noktalarında sis ve sağanak etkili oldu.

Görüş ve Alınan Önlemler

Sürücüler yolda ilerlerken zaman zaman görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düştüğünü bildirdi. Bölgedeki sürücüler tedbirli ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı dikkatli olmaları, hızlarını ve takip mesafelerini ayarlamaları yönünde uyardı.

Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.