D-100'de Sonbahar Şöleni: Bolu Dağı'nda Renk Cümbüşü

D-100'de sonbahar renkleri Bolu'da sürücülere görsel şölen sunuyor

İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu kesiminden geçen sürücüler, sonbaharın canlı tonları arasında yolculuk yapıyor.

Ormanlar sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü

Kentteki ormanlar sonbaharın etkisiyle sarı, turuncu ve kırmızı renklere bürünürken, özellikle Bolu Dağı geçişinde ağaçlardaki renk değişimi sürücülere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Renk cümbüşü eşliğinde ilerleyen araçların sürücüleri zaman zaman yol kenarlarına çekip manzaranın tadını çıkarıyor. Bölgedeki sonbahar manzaraları ayrıca havadan görüntülendi.

