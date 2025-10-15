D-100'de Sonbahar Şöleni: Bolu Dağı'nda Renk Cümbüşü

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde sürücüler, Bolu Dağı'nın sarı, turuncu ve kırmızı tonları arasında yolculuk yapıyor; manzara havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:06
D-100'de sonbahar renkleri Bolu'da sürücülere görsel şölen sunuyor

İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu kesiminden geçen sürücüler, sonbaharın canlı tonları arasında yolculuk yapıyor.

Ormanlar sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü

Kentteki ormanlar sonbaharın etkisiyle sarı, turuncu ve kırmızı renklere bürünürken, özellikle Bolu Dağı geçişinde ağaçlardaki renk değişimi sürücülere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Renk cümbüşü eşliğinde ilerleyen araçların sürücüleri zaman zaman yol kenarlarına çekip manzaranın tadını çıkarıyor. Bölgedeki sonbahar manzaraları ayrıca havadan görüntülendi.

İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminden geçen sürücüler, sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor.

