D-100'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Sakarya Hendek'te D-100 kara yolunda iki gün önceki kazada ağır yaralanan Aytekin İlmek'in yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:44
D-100 kara yolundaki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolu üzerinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücünün hastanede hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu.

Kaza ayrıntıları

Kaza, iki gün önce D-100 kara yolunda gerçekleşti. Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile Aytekin İlmek kontrolündeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Aytekin İlmek (34), K.P. (22) ve M.K.İ. (25) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Aytekin İlmek, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze bilgileri

Evli ve 4 çocuk babası olan Aytekin İlmek'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek’in Dikmen Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.

