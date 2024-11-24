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D-100 Kara Yolu Bolu Dağı Kesimi Ulaşıma Yeniden Açıldı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sonrası kapatılan D-100 kara yolu, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:33
D-100 Kara Yolu Bolu Dağı Kesimi Ulaşıma Yeniden Açıldı

Bolu Dağı'nda Ulaşım Yeniden Başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle kapatılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadele etmekte, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Ulaşımın Kapatılması ve Yeniden Açılması

Özellikle rampaların zorluğu sebebiyle meydana gelen kazalar, bazı araçların yolda kalması gibi nedenlerle D-100 kara yolu çift yönlü olarak kapatılmıştı. Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendirilmiştir. Ayrıca kara yolunun Bolu Dağı'nın Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrelenmiştir.

Ekiplerin 4 saatten fazla süren yoğun çalışmaları sayesinde güzergah yeniden araç trafiğine açılmıştır. Fakat, bölgede rampaları çıkmakta zorlanan ağır tonajlı araçların kısa süreliğine yolda kaldığı gözlemlenmiştir.

Hava Koşulları ve Diğer Durumlar

Bolu Dağı kesiminde aralıklarla kar yağışı devam etmekte olup, yer yer sis etkisini göstermektedir. Ayrıca, Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde kısa süreli dolu yağışı da meydana gelmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Abant kavşağı'nda otoyola yönlendiriliyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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