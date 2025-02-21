D-100 Kara Yolunda Ağır Araç Kısıtlaması Başladı

D-100 kara yolu Çankırı bölümünde ağır tonajlı araçlara 21-23 Şubat tarihleri arasında geçiş kısıtlaması getirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:48
D-100 Kara Yolunda Ağır Araç Kısıtlaması Başladı

İstanbul-Samsun kara yolu (D-100) Çankırı bölümünde, 21-23 Şubat tarihleri arasında ağır tonajlı araçların seyirlerinin yasaklandığı açıklandı.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda D-100 Karayolu'nda, Çankırı sınırlarında, 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker türü ağır taşıtların seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü vurgulandı. Ancak tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar bu yasaktan muaf tutuldu.

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